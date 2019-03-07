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金門港務處：幫帶物品闖陸 查獲毒品最重判死

最新更新：2019/03/07 15:05

（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門縣港務處今天提醒民眾，如有陌生人要求幫忙攜帶香菇、嬰兒奶粉或其他物品入境中國大陸，請勇敢說「不」，切勿因貪小便宜惹禍上身；若查獲毒品最重得判死刑，不可不慎。

兩岸小三通航班密集，從金門到廈門航程只要30分鐘，金門縣港務處表示，由於小三通如此便利，造成有心人士有可乘之機。例如，金門水頭碼頭常出現掮客遊說出境旅客幫忙攜帶菸酒、嬰兒奶粉或日常生活用品等入境廈門或泉州，藉此賺取價差，並給予旅客新台幣幾百元不等的金額作為報酬。

港務處表示，掮客會以「如果遇到陸方海關或公安查獲數量異常時，只要表示是幫人攜帶，就可成功闖關。」等說詞來誤導旅客。

港務處長何佩舉提醒民眾，如果遭陸方海關或公安查獲所攜帶物品中夾帶毒品、瀕危動植物製品等違禁物，將觸發陸方法令，尤其查獲毒品最重得判死刑；呼籲民眾切勿貪小便宜，被人利用犯罪。他鼓勵旅客，如有人要求幫忙攜帶行李物品通關時，一定要勇敢拒絕。

此外，港務處指出，依據「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」中「郵寄或旅客攜帶進入台灣本島之少量自用大陸地區物品限量表」規定，年滿20歲的旅客可攜帶酒類一公升、捲菸200支或菸絲一磅或雪茄25支入境。

但為了落實防疫措施，旅客禁止攜帶豬肉製品及新鮮水果入境，而且攜帶的食米、花生（限熟品）、蒜頭（限熟品）、乾金針、乾香菇、茶葉也各不得超過一公斤。

港務處說，有部分旅客心存僥倖，心想查不到的遠比查獲的多，而甘願鋌而走險；提醒赴陸旅遊返鄉的民眾避免違反規定，而遭海關人員補稅或查扣，因小失大就後悔莫及。（編輯：吳佳穎）1080307

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