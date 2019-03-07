吳鳳科大禮服改造走秀 9旬阿公牽老伴圓夢

吳鳳科技大學7日辦理溫馨傳情禮服改造走秀活動，90歲黃姓阿公牽著穿上改造白紗禮服的老伴站在舞台上，透過走秀和祝福，留下人生另一種不一樣美好回憶，以彌補早年結婚時對老伴的愧疚。中央社記者黃國芳攝 108年3月7日

（中央社記者黃國芳嘉義縣7日電）吳鳳科技大學今天辦理「溫馨傳情禮服改造走秀暨禮服致贈」活動，圓了每個參與走秀者的夢想。現年90歲阿公小心翼翼牽著結婚70年的老伴，彌補早年結婚時對牽手的愧疚。

吳鳳科大校長蘇銘宏表示，婚紗業每年淘汰大批過時婚紗和禮服，無形中製造大量垃圾，這些禮服若沒有合適處理管道，最後下場都會被當作垃圾燒毀，相當可惜且不環保，因此改造是最好處理方式。

吳鳳科大美容美髮造型設計系今天辦理「溫馨傳情禮服改造走秀暨禮服致贈」活動，由社團法人台灣形象美學協會捐贈80件全新禮服，贊助吳鳳科大、嘉義家職、東吳高職、協志高職等學校，每校10件。

蘇銘宏指出，近年來，造型系上老師指導學生進行禮服改造，並進行成果發表。藉由溫馨傳情圓夢走秀，圓了每個參與走秀者的夢想，他們的背後都有令人感動故事。

90歲黃姓阿公與88歲的老伴，今年結婚70週年，2人能身體健康攜手走過70個年頭，相當不容易。阿公牽著穿上改造白紗禮服的老伴站在舞台上，透過走秀和祝福，留下人生另一種不一樣美好回憶，以彌補早年結婚時對老伴的愧疚。

造型系學生蔡美玉父親早逝，新住民的媽媽辛苦扶養她長大，她特別邀媽媽參與走秀，便親自操刀，設計造型、修改禮服，希望透過活動，讓媽媽美美地展現自己建立自信，可以找到好的第二春對象，幸福地過後半人生。

吳鳳科大造型系主任黃永東說，另一個走秀是燒傷傷病友張姓女子，因當初結婚時並沒有穿著婚紗，覺得很遺憾，現在2位女兒長大了，想要與女兒一起穿著婚紗圓夢。

張女表示，今天穿著改造的婚紗走秀，內心相當高興，也覺得特別，尤其是與2個女兒一起走秀，為人生留下美好回憶。（編輯：黃世雅）1080307