林佳龍：宜蘭鐵路高架 依新審查要點送審

（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）宜蘭縣近年積極爭取鐵路高架化，但提報計畫屢被中央退回，交通部去年再提新審查要點盼縣府修正。交通部長林佳龍今天指出，希望縣府仍依新審查要點送審，交通部會積極協助。

為促進蘭陽平原東西部交通運輸順暢，宜蘭縣政府從民國97年起，開始向中央爭取鐵路高架化建設經費，但提送中央的可行性評估與提報計畫數度被退回。

107年2月，交通部針對「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」，要求宜縣府評估報告應針對都市發展構想與問題界定，增加提出應再考量設置智慧型平交道安全控制系統、車輛改道、公路立體化與鐵路車站跨站式站房等可能措施，並增加平交道路口交通影響規劃等，要求宜縣府第5度修正重提。

在這項計畫中，北起頭城南到冬山，全長共28.8公里，初估總經費約新台幣493億元，分為頭城段、礁溪段、宜蘭段與羅東段，沿線共有23處平交道。宜蘭縣政府建議，鐵路高架涉及經費龐大等問題，但至少希望中央先核定人口較密集的宜蘭段與羅東段。

林佳龍今天視察宜蘭交通建設時表示，鐵路高架化若全線一次就核定興建，涉及地方財政自行負擔等問題，可能很難審查通過；但不論是全線一次核定，或是先核定部分優先路段，交通部都會審慎思考。

林佳龍說，交通部對於全國相關交通計畫都有一致性的審查標準，希望宜蘭縣政府還是依照最新的審查作業要點，提報可行性評估與計畫，交通部鐵道局會積極協助，加速審查。

宜蘭縣長林姿妙表示，鐵路高架化地方談了很多年，還是希望中央趕快核定這項重大計畫，讓地方交通更順暢。（編輯：戴光育）1080307