金門安琪莉莎合唱團 成都傳唱天籟之聲

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）金門縣安琪莉莎合唱團最近到成都，參加幸福莊園首屆海峽兩岸文化交流演出，在眾多的表演團體中拿下最佳演出獎，團員倍受激勵。

安琪莉莎合唱團團長蔣采凌表示，合唱團是受到創辦人劉兆輝的感召而入團，藉著歌聲傳遞真善美，一圓劉兆輝早逝女兒劉佳琪熱愛生命的願望。合唱團去年3月中旬由金門在地愛好歌唱業餘人士組成，成員有醫師、校長、老師、個人企業主和家庭主婦等，多數過去是金門縣立合唱團成員。

繼去年在全國合唱比賽獲評審團譽為最具潛力的團隊，以及廈門演出後，安琪莉莎合唱團最近再遠赴四川成都，參加幸福莊園舉辦的第一屆海峽兩岸文化交流活動。

這場交流活動，有成都青白江區老體協、園丁藝術團、文化志願者協會、楓葉合唱團，以及中國谷樂唱團等團體表演歌舞。安琪莉莎演唱的「杜鵑花」由抗戰即傳唱至今，引起大陸觀眾不少迴響；而「阿里山之歌」則是大陸民眾耳熟能詳的歌曲，引起很大共鳴。

在眾中表演團體中，安琪莉莎合唱團拿下最佳演出獎。擔任評審的中共文化旅遊部藝術發展中心藝術品評估鑑定工作委員會副主任江標武說，呈現完美，難以挑剔；隨後他用毛筆寫下「天籟之聲」為安琪莉莎這次的演出，下了最佳註解。

除了江標武，多位大陸書畫家也在當天獻藝，為這次交流活動留下美好紀錄。

蔣采凌表示，這次成都演出團員和諧度夠，但還是要追求更好的美聲，因為「只有更好，沒有最好」。她同時說，團員帶著期待的心情到成都，在當地被奉為上賓，大家帶著幸福回家，即使回到金門幾天了，「現在還沉浸在幸福中」。

來自金城鎮東門的團員洪鳳英說，唱歌是為了圓少女時代的歌星夢，加入合唱團純粹為了興趣，成績如何不是重點。在金沙鎮公所服務的吳秀嬌則是從幸福莊園舉辦兩岸交流活動得到靈感認為，金門的合唱團不只是要走出去歌唱，更應思考如何引進外來團體到金門演出，豐富本地的文化內涵。

結束成都演出，安琪莉莎合唱團正加緊練習，準備金門縣4月的教孝月合唱團觀摩賽，到時將演唱3首歌曲，其中「月夜愁」也曾在成都演出。蔣采凌說，期待金門各界來為安琪莉莎加油打氣。（編輯：吳佳穎）1080308