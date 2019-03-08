金門年初三小三通落地簽入境 創單日新高

金門縣政府8日發布新聞指出，2月農曆春節期間，中國大陸旅客入境金門人數幾乎每天破千，其中，大年初三2月7日落地簽人次更創下歷年來單日最高紀錄。圖為水頭碼頭入境大廳人潮。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝 108年3月8日

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）金門縣政府今天發布新聞指出，2月農曆春節期間，中國大陸旅客入境金門人數幾乎每天破千，另大年初三、2月7日落地簽入境772人次，更創下歷年來單日最高紀錄。

金門縣政府觀光處表示，根據移民署資料統計，2月小三通入出境旅客共計15萬3686人次，較去年同期14萬1474人次，增加1萬2212人次，成長8.6%。其中，中國大陸旅客7萬902人次，比去年同期6萬1799人次，增加9103人次，成長14.7%。

觀光處指出，在中國大陸旅客中，入境3萬5547人次，較去年同期3萬696人次，增加4851人次，成長15.8%；其中，以落地簽方式入境有7372人次，較去年同期5247人次，增加2125人次，成長40.5%。

金門縣政府觀光處長丁健剛表示，2月適逢農曆春節，是華人一年一度的重要節日，金廈地緣相近，尤其自由行越來越便利，帶動在大年初一到初五期間陸客入金旅遊人數每天破千。另外，大年初三、2月7日落地簽入境772人次，更創下歷年來單日最多，顯示「自由行+落地簽」方式已成為旅遊金門主流。

丁健剛指出，小三通人流多寡，對金門整體經濟發展有舉足輕重影響，尤其在政策層面，更是小三通能否蓬勃發展的主因，縣府不斷向中央爭取各項惠金措施。

他說，移民署最近釋出善意，自6日到9月5日止，公告試辦中國大陸地區人民現（曾）在中共黨務、行政或其他公務機關任處級正職級以下職務，曾入境台灣地區且無違規紀錄者，可以申請落地簽入境金門，將加大落地簽人流力度。

金門縣政府表示，未來將持續爭取簡化相關簽證程序，並深化金廈兩地旅遊交流與合作，更進一步結合澎湖旅遊資源，讓旅遊線路更豐富多元，打造廈門—金門—澎湖旅遊亮點。

此外，2月小三通入出境旅客中，台灣及外籍旅客也呈現增加趨勢。台灣旅客8萬362人次，較去年同期7萬7362人次，增加3000人次，成長3.9%；外籍旅客2458人次，較去年同期2313人次，增加145人次，成長6.3%。（編輯：戴光育）1080308

金門縣政府8日發布新聞指出，2月農曆春節期間，中國大陸旅客入境金門人數幾乎每天破千，其中，大年初三2月7日落地簽人次更創下歷年來單日最高紀錄。圖為大年初一在烈嶼鄉觀看煙火的人潮。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝 108年3月8日