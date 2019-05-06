西子灣海水浴場百週年 耆老憶童年遊玩時光

（中央社記者陳朝福高雄6日電）西子灣海水浴場設立一百週年，高雄市柴山西子灣觀光文化協會和西子灣沙灘會館聯手編寫出版「西子灣」地方誌，創刊號今天發表，多名耆老回憶小時候在西子灣遊玩時光。

刊物撰文作者高雄師大美術系講師李書旆、高雄市立歷史博物館行政長曾宏民、文史工作者謝榮祥，應邀導覽解說西子灣刊物內彙集的老照片自然生態與歷史人文特色，幼年在西子灣遊玩、經歷日治時期西子灣繁榮景象、高齡88歲陳愛嬌與82歲陳瑞珠也應邀「講古」。

陳愛嬌從小生活於鹽埕區，幼時常與家人搭公車到西子灣海水浴場遊玩，她指著西子灣兒童游泳池老照片，娓娓道出幼時於兒童泳池戲水的時光仍記憶猶新。

教師退休的陳愛嬌說，西子灣海水浴場不只是文字、照片的「歷史」，更是她童年生活一部分。小時西子灣海水浴場是非常知名的休閒景點，不僅海水浴場，還有兒童泳池、泡湯浴場、食堂、咖啡屋等，開放時期永遠人聲鼎沸，大人小孩都玩得不亦樂乎。

陳瑞珠談起年輕時曾擔任救國團大隊長，因而認識在陸軍官校念書的蔣孝文，那時為討論救國團活動經常去西子灣總統行館，之後經故總統蔣經國介紹任教鹽埕國小，並與陳愛嬌相識。

陳瑞珠說，以前西子灣海水浴場風景好，還有浴場、溫水池、旅館等，所以有許多官舍和私宅進駐，她公公那時也有棟別墅，所以常隨親友度假西子灣。

「西子灣」創刊號主題西子灣海水浴場設立一百週年特別紀念版，邀請多位深耕地方文史的專家撰文，也彙集多達9個公私部門收藏的珍貴歷史影像，透過精美排版印刷，讓大眾一覽西子灣一世紀的風華與蛻變。（編輯：翁翠萍）1080506