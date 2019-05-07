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病患手術徹夜等鮮血 醫生挽袖捐出自己的血

最新更新：2019/05/07 12:49

（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東馬偕醫院副院長白明忠捐血40年，曾因病患手術徹夜等待鮮血，他乾脆挽袖捐出自己的血。他說，摸著自己的捐血袋熱熱的，有種說不上來的奇妙。

默默守護後山近20年，曾獲醫療奉獻獎的台東馬偕醫院副院長、腸胃科主任白明忠，他用愛心和「熱血」奉獻偏鄉，持續40年捐血，累計170次。

白明忠回憶第一次捐血，約民國68年左右，他就讀醫學院時擔任社團幹部，社團每年都要舉辦一次活動，那時候「血牛」賣血情況很嚴重，他於是決定由社團在學校舉辦捐血活動，從那次開始，他就持續捐血。

另一方面，他小時候曾開刀需要輸血，讓他覺得用了別人的血，長大了也希望可以捐血幫助別人。

「我永遠記得那時候缺血的慘狀」，白明忠說，18年前舉家遷來台東，那時候台東馬偕醫院剛成立，台東很缺血，曾經為了手術徹夜等待鮮血，甚至需要連夜飛奔到花蓮捐血中心拿血，後來他乾脆捐出自己的血。

白明忠說，每次捐血的時候，他都會注意消毒流程，捐血中心消毒真的沒話說，「很徹底」，甚至比醫院還要專業，不只保證血液的品質，也讓醫生用血時更加安心，「捐血站的護理師真的很忙碌，中午連吃頓飯都沒時間，站長也是很棒」。

白明忠說，有一次捐血的時候，他請護理師讓他摸摸自己捐的血袋，「那種熱熱的感覺很奇妙，說不上來」，這些血液會用在誰的身上，「會不會現在手術上的病人，用的就是我的血」。

「哪裡需要就去哪裡，因為我是醫師」，18年前台東馬偕醫院剛成立，白明忠舉家遷到台東，當時的醫療環境和現在差很多，白明忠的足跡踏遍台東縣內偏鄉角落，病人不出門，他就走進病患家。

白明忠也是最早帶著胃鏡及腹部超音波團隊前進離島蘭嶼看診的醫生，至今仍是蘭嶼島居民最信任的腸胃科醫師。另外，不定期在台東舉辦國際學術研討會，讓台東也有國際視野，除了提升台東醫療品質，也讓台東人享有醫學中心級的醫療。

用愛和熱血默默守護台東近20年，2014年獲頒台東縣醫師公會首屆「醫療奉獻獎」。2016年榮獲第26屆「全國醫療奉獻獎」，白明忠說「榮耀歸於神」。

每次捐血500cc，40年來累計捐血170次，白明忠今天獲高雄捐血中心表揚。他說，「多一袋血，就多一個拯救生命的機會」。（編輯：陳俊碩）1080507

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