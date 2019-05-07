蘇揆核定購建新台馬輪 改善馬祖交通助觀光

（中央社記者顧荃台北7日電）行政院長蘇貞昌今天宣布核定購建「新台馬輪」，所需經費新台幣11.4億元，馬祖天然條件相當好，期望以不破壞天然資源為前提，好好建設馬祖，改善對外交通，促進觀光旅遊。

行政院透過新聞稿表示，蘇貞昌今天前往馬祖視察，並聽取新台馬輪規劃簡報。

蘇貞昌表示，現役台馬輪船齡34年，自日本購入迄今已使用22年，為離島重要交通工具，為提升馬祖海運便利性，購建新船確實有必要，因此行政院核定購建新台馬輪所需經費11.4億元。他同時提醒，必須改正上次「台馬之星」設計問題，加強新台馬輪的規劃、監造，讓民眾滿意，並且儘快完成。

蘇貞昌指出，在新台馬輪111年完成前，現役台馬輪船尚可營運，其延役所需維護費用一年需1200萬元，交通部會大力協助；此外，馬祖島際間航線，每年營運中央也補貼費用近7000萬元，顯示政府對馬祖海運的支持。

馬祖航空運輸部分，蘇貞昌表示，機場改建應注重安全性及便利性，北竿機場跑道改善綜合規劃將於今年底完成，請交通部加速辦理。此外，陸運部分，有關南北竿跨海大橋「馬祖大橋」的綜合規劃作業，行政院也已核定補助，並由交通部公路總局代辦，本月底即將辦理發包作業。

蘇貞昌說，期待中央、地方大家一條心，共同建設馬祖，人民期待安全及便利，加速地方發展，並從飲水、維生等基礎設施著手，提升觀光水準，以迎接前往馬祖的觀光客。（編輯：張均懋）1080507