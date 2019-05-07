在鄉為良民 退伍軍人幫獨居老人賣地瓜

台東達仁土坂部落長者栽植地瓜在部落內自銷卻乏人問津，少校退伍的李建銘、邱志平見狀決定協助在市區銷售，李建銘說，每次回到部落將售得金額交給老人家時，看到他們喜悅的表情，「一切都值得」。中央社記者盧太城台東攝 108年5月7日

（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東南迴線原鄉部落獨居老人，種地瓜、芋頭貼補家用，但無法開車到市區販售。部落2退伍軍人李建銘、邱志平主動幫部落老人家的農產品送到台東市區擺攤。

少校退伍的李建銘、邱志平在台東市區經營檳榔攤，有空就會回到達仁鄉土坂部落，看到獨居老人在山上貧脊的農地種地瓜、芋頭、南瓜，但在部落沒人買，最後只能送給親友，讓他們看了很心疼。

李建銘說，每次看到部落老人家為了不增添在外打拚兒女的麻煩，都會想辦法自給自足，在山上只能種地瓜、南瓜這類農作物，因年紀大了，無法開車到市區叫賣，而部落裡大家幾乎都有種這些作物，也賣不出去，他和老朋友邱志平回部落就順便將老人家種的地瓜、南瓜拿到台東市區，放在檳榔攤前賣。

李建銘說，每次回到部落將賣農作物的錢交給老人家時，看到他們喜悅的表情一切都值得。

邱志平表示，台東縣南迴線的原鄉部落年輕人大量外流，隔代教養、老人獨居的問題司空見慣，只能盡自己的力量幫助部落，希望這一點薄力能讓老人家生活好過些。（編輯：黃世雅）1080507