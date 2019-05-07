護理師卡片激盪圓夢行動 癌末婦病房被求婚

台中慈濟醫院醫療團隊協助乳癌末期病患朱張玉琴（右），將她的先生在病房內補辦的求婚儀式製成紀念光碟及相片冊，出院後並由護理人員送至朱張玉琴家中，盼為她留下永恆紀念。（台中慈濟醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年5月7日

（中央社記者趙麗妍台中7日電）朱張玉琴是乳癌末期病患，護理師曾妤婷發現她在簾後暗自哭泣，寫下加油卡片，卡片激盪護理團隊協助圓夢行動，在醫療團隊協助下，先生在病房向朱張玉琴求婚，溫暖所有人的心。

台中慈濟醫院今天表示，朱張玉琴年初因為乳癌疼痛到院就診，個性熱情的她，雖遭逢生命低谷，仍不願讓家人擔心，就連在先生面前，她也不掉一滴淚。

曾妤婷是23歲的菜鳥護理師，台中慈濟醫院是她護理職涯第一站，有天，她發現朱張玉琴獨自在簾後落淚，頓時間，她感受到病人承受病魔折磨的痛苦。

曾妤婷提筆寫下加油卡片「阿姨你辛苦了，獨自承受這個疾病，帶給你的一切改變及不適，雖然你都笑笑的對我們，但看你默默流淚也感不捨」、「在你的信仰念佛讓你心安，我也會在我的信仰裡幫你禱告」，朱張玉琴收到卡片後，內心的痛苦得到撫慰。

馮雅鈴是最先照顧朱張玉琴的護理師，她在異地工作，恰好朱張玉琴沒有女兒，兩人相見時，朱張玉琴總是熱情呼喚馮雅鈴「來，阿姨抱一個、親一個」，馮雅鈴也不斷鼓勵朱張玉琴「永遠不要放棄自己」。

台中慈濟護理人員得知，朱張玉琴和先生年輕時是相親結婚，在護理團隊協助下，日前找來朱張玉琴的親朋好友見證，在病房補辦求婚儀式。

朱張玉琴的先生說，「結婚34年來，有句話從來沒講過，再不講出來將是心裡永遠的痛，『我愛你』」，現場氣氛溫馨，遲來的求婚儀式也感動許多人。

朱張玉琴出院後，病房副護理長廖唯欣與曾妤婷、馮雅鈴化身「病房幸福快遞員」，將求婚光碟、相片送至朱張玉琴家中，希望為她留下永恆紀念。

陪病49天，朱張玉琴的先生感觸良多，對護理同仁溫柔的問候「怎麼啦」留下深刻印象，他說，家屬聽起來很舒服，後來連兒子都學會問媽媽「怎麼啦」。

朱張玉琴則說，病房護理師像家人關心提醒「穿暖點、吃多點」，她希望護理師自己也要保重。（編輯：翁翠萍）1080507