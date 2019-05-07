挑戰橫渡黑潮 47輛水上摩托車花蓮啟航

花蓮縣水上摩托車協會經過2年的籌備，47輛水上摩托車將於9日自花蓮港出發，挑戰花蓮到日本與那國島275公里的航行。圖為2012年33輛水上摩托車完成花蓮到與那國島的遠航。（花蓮縣水上摩托車協會提供）中央社記者李先鳳傳真 108年5月7日

（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）花蓮縣水上摩托車協會經過2年的籌備，47輛水上摩托車將於9日自花蓮港出發，挑戰花蓮到日本與那國島275公里的航行。

花蓮縣水上摩托車協會林信吉表示，這次是民間自發性的非營利活動，希望加強2國友好情誼，推展花蓮觀光及展現台灣人民的熱情。此次安排3輛遊艇補給船、47輛水上摩托車參與，由花蓮縣水上摩托車協會及台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義等車隊組成，總人數達95人。

林信吉指出，曾在2012年、花蓮和與那國島締結姐妹市30週年時，以33輛水上摩托車完成花蓮到與那國島的遠航挑戰。

此次將於9日清晨5時啟航，預定航程10小時，進行5天4夜的國際友好交流。航程中是體力、精神與耐力的磨練，更是訓練水域救難人員、水文資料蒐集、保育環境認識的最好機會。

林信吉表示，台灣是四面環海的國家，但卻因刻板觀念限制無法讓民眾有更好、更直接的親近水域機會，民眾也因為觀念教育缺乏而忽略自我危機意識與個人安全責任的承擔。水上摩托車於2018年印尼亞洲運動會時已列入正式競賽項目，期望藉由這次活動，讓世界看見台灣、看見花蓮，也能讓大家更認識水上摩托車活動。（編輯：黃世雅）1080507

花蓮縣水上摩托車協會表示，曾在2012年以33輛水上摩托車完成花蓮到日本與那國島的遠航挑戰（圖）；9日集結47輛水上摩托車，將再次從花蓮港出發前往與那國島，進行5天4夜的國際友好交流。（花蓮縣水上摩托車協會提供）中央社記者李先鳳傳真 108年5月7日