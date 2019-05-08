韓國瑜自經區發大財 高市議員批變自殺區

（中央社記者王淑芬高雄8日電）高雄市長韓國瑜日前跳針答覆「自經區發大財」，民進黨市議員高閔琳今天質詢再追這項議題。她說，若冒然推動，不只MIC變成MIT，面對中美貿易戰，自經區將變成「自殺區」。

高閔琳在市政總質詢舉MIC（中國貨品）蜂蜜、鋼鐵「洗產地」為例，在國際市場惡名昭彰，會因為自經區內的免稅優惠，屆時台灣商品恐將蒙受受害，導致台灣被歐盟列入稅務不合作名單，成為國際組織拒絕合作的國家。

她指出，現在中美貿易戰，台灣如冒然推行自經區，台灣與中國的經濟將綁在一起，台灣被關稅懲罰成了陪葬品，「自經區」會變成「自殺區」，首當其衝的就是包括農產水果及鋼鐵、螺絲扣件等高雄各項產業。

高閔琳說，前高雄市長陳菊也提過自經區概念，但不同於國民黨提的自經區和自由貿易港區；尤其現在的時空背景也不同，不同目標的政策主張，不應該相提並論。

她說，正當中美貿易大戰，再者韓國瑜支持「九二共識」，自經區可能變成用來實踐一個中國、實質一國兩制的工具，將危及台灣主權。高閔琳要求韓國瑜針對自經區答覆，但是韓答詢卻先回覆稍早高質詢人事任用問題，高閔琳揶揄韓國瑜答非所問又在「跳針」。

韓國瑜稍後於國民黨市議員宋立彬的質詢時說明自經區想法。重申高雄有海、空港優勢，希望中央能讓高雄試辦，在高雄打造一個「小新加坡」，讓賦稅及法令鬆綁，增加經濟活力。(編輯:孫承武)1080508