民進黨批答非所問 韓國瑜答詢議員全退場[影]

（中央社記者王淑芬高雄9日電）民進黨高雄市議員康裕成、高閔琳今天砲火猛烈的質詢，先後質詢橋頭科學園區、促參投資案，再批市長韓國瑜對「喬版稅」一事說法不實，怒而於韓國瑜答詢時「全部退場」走光光。

康裕成在市政總質詢時再邀幫韓國瑜喬「跟著月亮走」一書版稅的觀光局主任秘書高美蘭列席，並原音重現韓國瑜昨天答詢「高美蘭是今年1月4日受託協調，當時還沒進入市府任職」的說法。

不過，昨天新聞被披露後，「跟著月亮走」一書作者黃光芹在臉書發文指「高美蘭從1月到4月，持續處理出書事宜，角色混淆至有疑義」等，質疑韓國瑜所言不實。

康裕成用黃光芹臉書批評「韓國瑜公然說謊，韓國瑜一度要說明，遭康喝斥「坐下」。她說：「當了20幾年民代看過多任縣市長，你（韓國瑜）真的是奇人，還公然說謊。」

高閔琳也引用黃光芹臉書批韓藐視議會、不尊重議會、公然說謊。她質詢，到底高美蘭於這期間如果上班時再去喬版稅是否有請假，如果下班時期去喬版稅卻仍具主秘身分，有行政倫理及分際的問題。她說韓曾說過「版稅越多越好（因為要捐出去），是否版稅說過要21%」。

高雄市政府觀光局主任秘書高美蘭9日二度因為「跟著月亮走」一書「喬版稅」事宜列席議會備詢。中央社記者王淑芬攝 108年5月9日

她表示，對韓國瑜質詢是提醒行政分際，但是韓面對質詢總是用「負面」、「暗黑」反擊議員。她說：「外面都說你是『草包』，議員不斷用質詢要讓市長表現對高雄的了解，但是你（韓國瑜）卻總是問產業時答教育、問全中運時答划龍舟，一問三不知。」

她說近日多次質詢「自經區」，市長仍說不清，甚至答詢還可以顧左右、呼朋引伴像作弊一樣，促韓國瑜要腳踏實地去兌現政見「不要讓市民期待的美夢成一場幻夢、南柯一夢」。如果市長對市政不了解，議員質詢幫忙上課讓你知道未來市府要怎麼做。

質詢時間一到，韓國瑜要做說明，但高閔琳、康裕成等多位議事廳內的議員全部退席，獨留韓國瑜對著麥克風答覆。韓說，接任市長以來感受到城市光榮感在提升，而且有更多的投資者來高雄考察評估，允諾未來會努力拚市政。

結束市政總質詢，韓國瑜受訪表示，市府尊重議員質詢，但不希望質詢用斷頭式或引用斷頭去尾剪接過的片段做質詢，一心急著要給市長及團隊漏氣，想要好好答覆，議員又一哄而散都不聽答覆，好像達到設計的目的，這樣不是良好的質詢。（編輯：黃世雅）1080509