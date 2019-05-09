郵輪與包機將先後到 澎湖觀光人數持續增長

麗星郵輪所屬「雙子星」號郵輪，10日將彎靠澎湖馬公商港，是繼4月24日「璽寶旅行者」號郵輪後，今年第2艘郵輪彎靠馬公港，觀光人數還將持續成長。（資料照片）中央社 108年5月9日

（中央社澎湖縣9日電）麗星郵輪所屬「雙子星」號郵輪10日彎靠馬公商港，中國上海吉祥航空12日也將首航澎湖。澎湖縣旅遊處表示，今年1至4月的觀光人數突破30萬人次，比去年同期增加2萬5000多人，人數持續增長。

麗星雙子星號是繼4月24日「璽寶旅行者」號，今年第2艘郵輪彎靠馬公港的郵輪。雙子星號9日由廈門文旅局局長張國良率1600位旅客自廈門出港，預計10日抵澎，當天晚間再駛往高雄。

另外，中國吉祥航空12日也將由上海包機直航澎湖，帶來150位旅客暢遊澎湖，之後將規劃「台進澎出」或「澎進台出」等旅遊程。

澎湖縣長賴峰偉表示，將力推兩岸包機與宗教直航、中遠之星彎靠、麗星郵輪復航，活絡觀光。

麗星郵輪所屬「雙子星」號郵輪，重達5萬764噸，船長230公尺，寬28.5公尺，可載客2156位，1992年建造迄今，近年來先後多次彎靠澎湖，最近一次是2018年的4月19日。（編輯：吳佳穎）1080509