化龍一村眷舍群啟動修復 估109年底完工

（中央社記者王朝鈺宜蘭9日電）位於宜蘭市的歷史建築「化龍一村眷舍群」今天舉行修復工程開工典禮，文化局表示，第一階段將以日式眷舍保護鋼棚架工程為主，第2階段建物修復工程將緊接進行，預計明年底全區修復完成。

宜蘭縣政府文化局表示，化龍一村座落的基地為清代宜蘭地區最重要的軍事基地武營遺址。日治時期作為練兵場、守備隊，二次大戰期間則是日軍野戰醫院「衛戍病院」，並興建16棟37戶日式房舍作為醫療人員的宿舍。

宜蘭縣長林姿妙致詞指出，化龍一村有歷史、文化、故事和回憶，國民政府於民國38年接收後作為國軍聯勤204廠員工宿舍，取名為「化龍一村」，為保留歷史記憶，縣府在104年以「化龍一村眷舍群」登錄為歷史建築。

她表示，縣府106年爭取到文化部前瞻基礎建設計畫總計7800萬元工程補助經費，也自籌1560萬元工程配合款，今天正式啟動修復工程，期盼未來完工後，能將經濟、文化和觀光串連在一起，活絡地方發展。

文化局指出，化龍一村位處宜蘭舊城最精華區域，旁有南門林園、宜蘭美術館、演藝廳、宜蘭酒廠、蘭城新月廣場、神農商圈等景點，未來將規劃以宜蘭眷村文化為主題的展示與服務空間，串連舊城的工藝、特色小吃與歷史文化空間，結合縣府於腹地內正在進行的公園廣場，打造成體驗歷史文化場域與城市美學的重要節點。（編輯：張銘坤）1080509