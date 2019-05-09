更多編輯台推薦新聞：
字母哥20分退塞爾蒂克 公鹿闖東區冠軍賽
運動

字母哥20分退塞爾蒂克 公鹿闖東區冠軍賽

【六四專題】他們的30年

【六四專題】他們的30年

吳明益：中國不懂台灣文化 只從政治觀點思考戰爭統一
文化

吳明益：中國不懂台灣文化 只從政治觀點思考戰爭統一

哈利梅根兒子命名亞契 姓名揭曉打破眾人眼鏡
國際

哈利梅根兒子命名亞契 姓名揭曉打破眾人眼鏡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台南農漁產品銷售樂觀 黃偉哲：成長逾5成

最新更新：2019/05/09 17:46
台南市長黃偉哲（左）9日出席「台南物產展」行銷記者會，他受訪時表示，台南今年農漁產品銷售和去年同期比起來，應該至少有50%以上的成長，這是可以樂觀期待的。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年5月9日
台南市長黃偉哲（左）9日出席「台南物產展」行銷記者會，他受訪時表示，台南今年農漁產品銷售和去年同期比起來，應該至少有50%以上的成長，這是可以樂觀期待的。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年5月9日

（中央社記者張榮祥台南9日電）今年立委補選前後，農產行銷議題備受注目，台南市長黃偉哲今天表示，台南今年農漁產品銷售將比去年好很多，目前和去年同期比起來，應該有50%以上的成長。

黃偉哲今天下午出席「台南物產展」行銷記者會、接受媒體訪問指出，自從上任後，六都市長都在拚農產品銷售，前一陣子銷售以外銷為主，包括中國大陸、港澳地區、日本、新加坡等。

他表示，台南今年農漁產品利潤或銷售量，只會比去年多，雖說有些農漁產品還在上市中或還沒開賣，但相信目前和去年同期比起來，應該至少有50%以上的成長，這是可以樂觀期待的。

黃偉哲說，去年的這個時候，很多人正在煩惱高雄的香蕉，台南的鳳梨，還有一些農漁產品好像都有滯銷或放在田邊腐壞的情形，但今年迄今，都沒有聽聞這樣的狀況，顯示消費量或銷售價格，農民比較滿意。

黃偉哲表示，從解決農民產銷問題及創造農民收入來看，台南今年農漁產品銷售成績會比去年好很多。（編輯：黃世雅）1080509

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報