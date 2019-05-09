台南農漁產品銷售樂觀 黃偉哲：成長逾5成

台南市長黃偉哲（左）9日出席「台南物產展」行銷記者會，他受訪時表示，台南今年農漁產品銷售和去年同期比起來，應該至少有50%以上的成長，這是可以樂觀期待的。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年5月9日

（中央社記者張榮祥台南9日電）今年立委補選前後，農產行銷議題備受注目，台南市長黃偉哲今天表示，台南今年農漁產品銷售將比去年好很多，目前和去年同期比起來，應該有50%以上的成長。

黃偉哲今天下午出席「台南物產展」行銷記者會、接受媒體訪問指出，自從上任後，六都市長都在拚農產品銷售，前一陣子銷售以外銷為主，包括中國大陸、港澳地區、日本、新加坡等。

他表示，台南今年農漁產品利潤或銷售量，只會比去年多，雖說有些農漁產品還在上市中或還沒開賣，但相信目前和去年同期比起來，應該至少有50%以上的成長，這是可以樂觀期待的。

黃偉哲說，去年的這個時候，很多人正在煩惱高雄的香蕉，台南的鳳梨，還有一些農漁產品好像都有滯銷或放在田邊腐壞的情形，但今年迄今，都沒有聽聞這樣的狀況，顯示消費量或銷售價格，農民比較滿意。

黃偉哲表示，從解決農民產銷問題及創造農民收入來看，台南今年農漁產品銷售成績會比去年好很多。（編輯：黃世雅）1080509