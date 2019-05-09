陸企捐款合影布條惹議 國中校長坦承思慮欠周

苗栗縣南庄國中接受中國大陸企業贊助60萬元營養午餐經費，支票看板上原本印製的中華民國年號被遮蔽，改為「2019」，捐贈儀式布條也出現宣傳大陸酒商字樣，引來批評，校長詹吉翔（右）9日坦承「當下思慮欠周」。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年5月9日

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣南庄國中接受中國大陸企業贊助60萬元營養午餐經費，因捐贈儀式布條出現宣傳大陸酒商字樣，中華民國年號也被遮蔽引來批評，校長詹吉翔今天坦承失誤「當下思慮欠周」。

南庄國中校長詹吉翔表示，接受陸企捐款起因是在地獅頭山勸化堂在2016、2017年都有贊助學校營養午餐經費，去年廟方因內部工程，無法循例捐款，正巧有大陸企業家至廟參拜有意捐款，廟方便引薦將善款60萬元轉捐給校方，同樣達到行善目的。

詹吉翔說，基於照顧嘉惠學生立場，學校同意接受捐款，4月間該家大陸企業「九州生平文化傳媒有限公司」來台參加世貿展覽，正好負責人有空檔，便安排4月22日在校內與世界地球日活動合併辦理捐贈儀式，未料，捐贈儀式結束後，對方在校門口拿出印有「有情懷的習酒走進寶島臺灣」的布條要求合照，當下場面尷尬。

詹吉翔指出，他當時看到布條內容有替大陸酒商宣傳之虞有些不妥，多次婉拒，但陸方人員一再表示，是為向董事會交代以便核銷，並強調照片只作為內部留存，他只好請大家在距離校門遠一點的地方拍照；不料，事後照片被刊登陸企網站被台灣網友發現惹來非議。

此外，在捐贈儀式合影中，有網友發現，支票看板上的「中華民國」被遮蔽。詹吉翔也解釋，學校事前印製的支票看板，原本印有中華民國年分，對方認為「回去不好交代」，最後討論才改以西元紀年「2019」避免爭議。

詹吉翔坦言，當下的確思慮欠周延「應該要拒絕的」，事後接獲不少關切電話，他對此感到自責，日後對於外界捐款會更謹慎考慮是否接受。（編輯：張銘坤）1080509