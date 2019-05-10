新北科學日 侯友宜化身Dr.侯伴學子闖關

（中央社記者孫承武、吳柏勳新北10日電）新北市長侯友宜今天化身「Dr.侯」出席新北科學日活動，與學生一同挑戰闖關遊戲。侯友宜表示，期盼將科學落實在生活中解決問題，讓科學普及化，扎根新北每一座校園。

新北市政府教育局今、明2天在新北市民廣場舉辦「新北科學日『Fun思』玩科學-科學教育嘉年華」活動，侯友宜也親身體驗空氣砲、指紋密碼等關卡，與同學們一起玩得不亦樂乎。

侯友宜表示，今年適逢國際化學元素週期表150週年，舉辦科學教育嘉年華格具意義，很多科學的知識是在生活當中去體驗，體驗後再找出解決的方法，這次活動就是希望學生用快樂玩的心情，讓科學融入在生活當中，每天都可以跟科學在一起。

侯友宜提及，新北在教育科學領域努力耕耘，從師資人才培育、實驗室設備提升、科學人才養成到整體科學教育扎根，希望新北能夠成為台灣科學教育領航者。

科學教育嘉年華這次分5大主題區，共設置55個科學創意攤位，包括「非閱不科（book）- 科普閱讀區」、「科創探究學習bar」、「科學挖挖wow-科教攤位區」、「I SEE!我知道了-看影片學科學」及「校園瘋實驗-動手淘金趣」，盼親子一同感受全國規模最大的科學饗宴。(編輯:孫承武)1080510