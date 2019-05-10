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收中國廠商贊助合影惹議 南庄國中退回捐款

最新更新：2019/05/10 16:05

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣南庄國中接受中國廠商捐助60萬元營養午餐經費，因合影布條疑為大陸酒商宣傳，甚至遮蔽「中華民國」，引來非議，校方為避免外界一再擴大解讀，今天已退回捐款。

南庄國中透過在地獅頭山勸化堂引薦，接受大陸企業家捐款60萬元贊助學校營養午餐經費，4月間配合世界地球日活動在校內舉行捐贈儀式，事後相關照片流出，網友發現支票看板上，原印製「中華民國」遭遮蔽，改為西元紀年的「2019」，另一張在學校大門口的合影中，還拉起「有情懷的習酒走進寶島臺灣」布條，引發議論。

部分人士批評中國統戰走入台灣校園，南庄國中則飽受輿論壓力。

校長詹吉翔今天指出，接受捐款過程並未違法，但外界可能有不同解讀，幾經思考，基於輿論對學生、學校可能造成困擾，決定將捐款退回，今天上午先退回第1期37萬元匯款，希望爭議能就此落幕。

「怕到了」詹吉翔表示，60萬元營養午餐捐款經費原本是要照顧校內未能符合縣府補助資格的學生，經過這次事件，未來不會再主動對外募款，並在學期前提醒家長，提早預備相關費用，至於這學期的經費，南庄鄉在地商家及縣府均有意協助補足。（編輯：張銘坤）1080510

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