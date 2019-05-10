嘉義市崇文國小義賣所得 資助獅子山共和國兒童

嘉義市崇文國小日前舉辦惜物市集，由學童義賣家中可用物資，所得用以資助非洲獅子山共和國貧童，校方10日把義賣所得交給台灣世界展望會。（台灣世界展望會提供）中央社記者江俊亮傳真 108年5月10日

（中央社記者江俊亮嘉義市10日電）嘉義市崇文國小最近舉辦惜物市集，由學童義賣家中可用物資，今天把義賣所得交給台灣世界展望會，將資助非洲獅子山共和國6名兒童；另2名家長支持活動，加碼捐款資助4名兒童。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，崇文國小最近與世展會合辦生命教育講座，藉由惜物市集方式義賣學童家中物資，用來資助獅子山共和國葛諾瑪（Gorama）計畫區及卡瑪拉（Kamara）計畫區兒童。

崇文國小校長林秀香表示，這項生命教育講座以「兒童幫助兒童」為主題，由各班學童自行討論，最後發起惜物市集活動，學童將家中閒置的物品、玩具或書本帶到學校義賣，計畫每年級各資助獅子山共和國一名兒童。

林秀香指出，惜物市集不僅學童反應熱烈，也有2名家長非常認同這項活動，當場捐款新台幣1萬8200元資助4名兒童，因此將有10名獅子山共和國的貧困兒童受益。

王昶評表示，校方今天將惜物市集義賣所得5萬1627元，加上2名家長資助的1萬8200元，共6萬9827元交給台灣世界展望會，將幫助獅子山共和國10名兒童獲得教育的機會，以及擁有乾淨飲水、遠離瘧疾威脅。（編輯：陳俊碩）1080510