屏東恆春戰車翻覆時隔3年 地檢署出偵辦實錄

屏東地檢署10日舉辦「0816屏東恆春戰車翻覆偵辦實錄」及「大武法鑑參–台灣屏東地方檢察署署誌」新書發表會，並邀請多名曾參與案件偵辦的檢察官出席，分享辦案點滴。中央社記者郭芷瑄攝 108年5月10日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣10日電）民國105年8月16日陸軍第八軍團裝甲第564旅1輛戰車在恆春網紗橋翻覆，造成4死1傷。屏東地檢署將偵辦過程出書「0816屏東恆春戰車翻覆偵辦實錄」，做為往後類似災難案件參考。

屏東地檢署今天舉辦「0816屏東恆春戰車翻覆偵辦實錄」及「大武法鑑第3集（屏東地檢署署誌）」新書發表會，10多名曾經辦過相關案件的檢察官及檢察長都回到屏檢，發表當年偵辦案件的心情與心得。

屏檢將陸軍第八軍團裝甲第564旅勇虎型戰車翻覆案件出書，前檢察長林錦村表示，翻覆案發生時，時值洪仲丘事件發生後軍事案件審判權回歸普通法院，軍中人權意識高漲，傷亡事實及原因備受矚目。

林錦村指出，屏檢歷經2年，以勘驗同型戰車及事故戰車、現場重建及3D動畫等，最終偵結起訴，法院也做出判決，回應社會對於案件發生原因「知」的需求。

在「大武法鑑」第3集裡收錄第11任至第25任檢察長的訪談實錄，103年至107年檢察官偵辦的重大案件，包括墾丁音樂季毒品查緝及防制案及去年治安史上查獲的岸際海洛因磚等。

墾丁音樂季今年因「春天吶喊」移到墾丁，高雄市觀光局長潘恆旭的「墾丁毒品」說，引起爭議。屏檢在「大武法鑑」提到積極參與毒品犯罪防制，檢察官在音樂季期間輪值恆春辦公室，去年參加音樂季人人次有提升，顯見檢警反毒策略發揮初步成效，重拾民眾信心。（編輯：吳佳穎）1080510