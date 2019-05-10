雨夜車禍騎士受傷倒地 民眾撐傘守護

新竹縣9日晚間發生轎車與機車碰撞事故，女騎士受傷倒地，由於雨勢大，民眾見狀上前協助撐傘、指揮交通，警示往來車輛避免2次事故。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真 108年5月10日

（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）新竹縣昨天晚間發生轎車與機車碰撞事故，女騎士受傷倒地，由於雨勢大，民眾見狀上前撐傘、指揮交通，張姓目擊者今天將過程照片貼文至臉書，引發討論，直呼是「台灣最美風景」。

張姓目擊者今天受訪表示，他昨天晚間開車行經竹北市光明六路與莊敬三路口處，發現有轎車與機車碰撞車禍，一名女騎士受傷倒地流血，躺在地上。

張姓目擊者說，當時天黑、且下雨，民眾路過主動幫忙，有人為女騎士撐傘、甚至打開手機燈揮舞，協助指揮交通，警示往來車輛避免2次事故，讓人有感「台灣最美的風景是人」。

這群暖心路人，還包含有新竹市第2警分局文華派出所女警鄭楷臻、邱韻如。她們表示，昨天下班後前往慶生路上時，恰好遇上這起車禍，不忘發揮天職，主動下車協助。

新竹縣政府警察局竹北分局分局長謝博賢表示，竹北警分局員警到場後，指揮交通，並通知救護車到場協助傷患。此起車禍肇事原因初判，應是轎車因天雨視線不佳，未注意號誌，闖紅燈撞倒機車，所幸雙方車速不快，機車騎士送醫後無大礙。

謝博賢說，感謝現場熱心民眾，在警方到場前協助維持交通照顧傷患，避免在視線不佳的雨夜發生2次車禍，也再次提醒民眾，雨天視線不佳時，務必放慢車速，且注意號誌，避免釀成事故。（編輯：張銘坤）1080510

新竹縣9日晚間發生轎車與機車碰撞事故，女騎士受傷倒地，由於雨勢大，有民眾見狀上前協助撐傘、打開手機燈揮舞，協助指揮交通。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真 108年5月10日