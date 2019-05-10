母子檔高市府任職被疑酬庸 韓國瑜：無特權

（中央社記者陳朝福高雄10日電）繼高雄市觀光局主秘高美蘭被爆料「市長夫人李佳芬的閨密」，媒體報導高美蘭之子趙子淵任市長室機要秘書。市長韓國瑜今天說，趙子淵對工作有熱情，人事任用沒有特權。

網路媒體「放言」報導，趙子淵畢業於李佳芬家族創立的維多利亞雙語學校，從就學到就業，堪稱「一條龍服務」；母子同在高市府服務，也遭批評是一條龍酬庸。

高雄市政府、海巡署與中信反毒教育基金會下午舉辦反毒教育展，韓國瑜應邀主持開展，會後接受媒體聯訪回應相關議題。對於媒體提問「高美蘭、趙子淵母子酬庸任用」，韓國瑜表示，趙子淵美國華盛頓大學政治系畢業，跟著他每天工作13、14個小時，跟著他辛苦工作，沒有特權，熱情工作，他覺得用這樣的態度來看最正確，完全依法任用，沒有特權。

韓國瑜表示，如果跟著他是想要吃香喝辣、搞特權，不用別人講話，他就會直接開除。趙子淵任勞任怨，勤勞工作，又具備英語能力、政治學專長，沒有問題。

陪同出席的趙子淵說，去年9月來協助韓國瑜競選，韓國瑜當選市長後，在1月間擔任市長室機要秘書。

日前綠營高市議員質疑李佳芬擔任雲林縣議員時的秘書程建騰被推薦出任高雄港土地開發公司總經理「家臣變高官」後，再質疑李佳芬「閨密」高美蘭擔任觀光局主任秘書，今天再遭媒體揭露趙子淵任職市長室機要秘書。

「識毒─你所不知道的毒品真相」反毒教育展今天在高雄港棧4-2庫舉辦開幕記者會，將展至31日，會場除了有各式各樣的偽用包裝袋新興毒品展示，也透過科技互動裝置模擬吸毒者面容改變的令人震驚模樣，宣導遠離毒害。(編輯:孫承武) 1080510