宣傳旗幟變身背袋 比環保袋更減塑

美麗台灣關懷協會推動「零廢棄全回收再造升級」，落實生活環保，甫打樣完成的「萬金石」環保袋，是回收1000面新北市萬金石馬拉松比賽的宣傳廣告旗幟製作。（協會提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年5月11日

（中央社記者黃旭昇新北11日電）萬金石馬拉松廣告宣傳旗幟，經巧手創意變身為精緻的環保提袋與背袋。美麗台灣關懷協會今天表示，希望以文化抵抗全球暖化，宣傳旗幟製成袋子更有故事，也比原先的環保袋更減塑。

美麗台灣關懷協會創辦人賴懿容今天接受中央社訪問表示，政府推動減塑運動多年，流行「環保袋」卻衍生新的問題，因此思考是否能有「更環保的環保袋」。以原要廢棄的旗幟，改造為袋子或各類產品，不僅回收再利用、減低垃圾量、得以重複使用，更藉由剪裁和拼貼旗幟上的圖案或文字，重新詮釋台灣的故事。

街頭巷尾常可看到選舉或廣告旗幟，賴懿容表示，推動「百變旗幟」運動，揀選顏色適合或圖案具意象的廣告旗幟，盼望華麗轉身變成最美的台灣環保文創，讓資源循環經濟充分運用。

賴懿容表示，甫打樣完成的「萬金石」環保背袋與提袋，利用1000面新北市府體育處舉辦的萬金石馬拉松比賽宣傳廣告旗，清洗後裁縫織成藍底白字的後背包與提袋。

協會盼以企業社會責任，與廣告旗幟公司共推旗幟回收再利用。賴懿容說，協會也希望訓練對縫紉有興趣者，不但創造職場第二春，甚至婦女可自行接單、客製化設計，讓廣告旗幟延長生命有更好的出路。

賴懿容和一群參與社會服務的志工夥伴們創立美麗台灣關懷協會，她以德蕾莎修女的一段話自我期許，「我們不能做偉大的事，只能以偉大的愛來做每一件平凡的事。」

她受訪時說，「百變旗幟」計畫透過回收再利用的創作，推廣落實零廢棄全回收的目標，讓每一個人發揮所能實踐環保，使資源得到善用。

她表示，目前「萬金石」背袋剛打樣完成，應會受跑者喜愛，或成為賽事的伴手禮。精心規劃的「經典限量款」更提高價值與實用性，每面旗幟有圖案、文字，有屬於它的故事，拼貼起來就是台灣文化的縮影，讓旗幟變成具有意涵的工藝品。

「百變旗幟」系列產品計畫在網路平台與官網上架，整合環境教育與文化藝術、產業、學術，且前進校園推動減塑運動與循環經濟，促使青年投入關懷服務事業，以實際行動讓台灣更美麗。（編輯：吳佳穎）1080511

美麗台灣關懷協會推動「百變旗幟」系列產品計畫，回收廣告旗幟，變身為精緻環保提袋，每面旗幟的圖案、文字都有屬於它的故事，拼貼起來就成為台灣文化的縮影。（協會提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年5月11日