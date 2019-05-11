住省議員住過的地方 省議員會館變身對外開放

昔日台灣省議會議員會館變身為議蘆會館對外經營，11日舉行開幕典禮，立法院長蘇嘉全（右6）、副院長蔡其昌（右7）、大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右4）等人出席剪綵。中央社記者郝雪卿攝 108年5月11日

（中央社記者郝雪卿台中11日電）昔日台灣省議會議員會館變身為議蘆會館對外經營，立法院長蘇嘉全今天在開幕典禮表示，感謝很多人的努力讓議蘆會館能開幕，希望結合周邊景點、地方特色，帶動更多商機。

位於台中市霧峰區的台灣省議會於精省後走入歷史，原址幾經變革被命名為台灣省議會紀念園區，由立法院管理，台中市政府公元2008年列為市定古蹟，園區內包括議政博物館、議員會館、朝琴紀念館、公園綠地與後山步道，成為台中市民休閒去處。

有80間客房的議員會館經委外經營，由霧峰區農會競標取得議蘆餐廳與會館經營權，開幕典禮包括蘇嘉全、立法院副院長蔡其昌、台中市議會副議長顏莉敏、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、民主進步黨籍台中市議員李天生、林德宇與中國國民黨籍台中市議員蘇柏興等出席。

蘇嘉全表示，就任立法院長後一直夢想活化這個地方，結合歷史古蹟、觀光旅遊與地方特色，帶動更多商機。這裡曾有風光的一面，是台灣政治焦點，隨民主演變，重心移往立法院，荒廢很長時間，財產移撥立法院後，順利整修議員宿舍，結合鄰近觀光資源，創造國家歷史文化與地方產業經濟雙贏。

蔡其昌說，這裡是很有意義的空間，活化利用想法很多，今天是第一步，未來還會繼續呈現保留給未來接手的人。園區中還有些設施，像議場可利用現代科技保留過去歷史紀錄，讓下一代看到。

曾任台灣省議員的顏清標表示，他住過議員會館，雖然不大，但很乾淨，霧峰就好像是第二故鄉，如今委託在地團隊經營，更了解在地文化，盼望再現昔日風華，且住宿費很便宜，平日一晚才新台幣1280元，應很符合背包客需求。（編輯：李明宗）1080511