模範母親張家琪受表揚 為護家她連蛇都敢捉

（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）宜蘭縣模範母親張家琪今年才37歲，丈夫已離家年餘，兒子還因發展遲緩，不易照料，讓張家琪須身兼數職養家，甚至為了保護位在山上家庭，她連入侵家中的眼鏡蛇都敢抓。

宜蘭縣政府今天在縣府大廳舉辦108年度模範母親表揚，共有19名婦女獲選，縣長林姿妙逐一致贈「母儀群倫」賀牌，表彰模範母親一生辛勞與貢獻。

今年37歲的張家琪是19名模範母親中，最年輕的一位。她因與丈夫分離一年多，單身扶養6歲兒子及4歲女兒。兒子還因言語與肢體發展遲緩，曾在3歲時還不大會說話，情緒發作時只會打自己頭部、摳指甲到流血。

張家琪受訪時說，自從丈夫離家後，家中所有重擔都落在她身上，又因兒子遭遇，每天日子就在張羅家庭經濟與照料孩子之間匆忙度過，就連接工作或生活上的電話也常因兒子的情緒起伏躁動，必須先暫時掛斷電話，直到孩子情緒穩定後，才有時間回撥電話。

此外，每天等到兒女都入睡後，她才有時間從事家庭手工，直到凌晨3時才能小睡，天一亮後又得開始張羅孩子吃穿上課，之後再去從事保險業務，一天睡眠時間幾乎不到5個小時。

由於住家就是位在宜蘭縣員山鄉山上，常見野生動物，原本是都市女孩的張家琪為了保護小孩，她為母則強，每當入夜後就必須獨自提防山豬、獼猴等入侵家中，甚至還曾有眼鏡蛇跑入，一度嚇壞母子。

從此，張家琪都會隨時備妥蛇夾，自己處理捕捉，之後再不慌不忙通知消防局人員到場處理後續。每當消防隊員看到她夾著蛇，都驚訝問她，「這是妳自己抓的嗎？」。張家琪也會用寶特瓶活逮蜈蚣，沒有任何困難可阻擋她守護孩子的心。

「自己沒有哭的權利，再艱難都要往前走」談到丈夫，張家琪說，為了讓孩子在好的環境中成長，日後不想與丈夫繼續一起生活，即使自己日後要辛苦獨自養兒育女，固定帶兒子去醫院復健，這些辛苦還是要撐過去，人生就是這樣，與其怨天尤人，不如趕快想辦法跨越難關。

如今看到兒子病情好轉，不斷進步，就是最讓張家琪欣慰的事，這也是她人生前進的動力。（編輯：張銘坤）1080511