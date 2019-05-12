白河蓮花季18日登場 首推越語影音導覽

（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市白河區有許多蓮田，除了是重要的蓮藕、蓮子等農產品產區，今年的白河蓮花季將於18日登場。白河區公所引進日本品種蓮花，並推出越南語影音資訊，盼吸引更多遊客。

白河區公區今天指出，白河蓮花季活動將於18日在白河蓮花公園開幕；當天還安排健走，帶領遊客行經木棉花道、詔豐里蓮田等景點，全程約4.3公里。今年蓮田面積約250公頃，賞蓮區主要集中在詔豐里。

白河區公所指出，白河區與日本越前町經交流活動後累積良好關係，對方連續兩年從日本寄來勾當玉女、蜀紅蓮、蘆山白蓮、櫻蓮等蓮花藕苗，已選擇適當地點栽種，預計在今年蓮花季期間可以綻放，讓賞花行程更豐富。

當地蓮農指出，台南地區前幾天一波雨勢後，蓮田的蓮花愈來愈多，即將進入盛開期。部分地區的蓮花比較早開，預計在5月底就會有蓮子上市。

白河區公所指出，今年推出由幼兒園小朋友以國語及越南籍新住民以越南語介紹蓮花，搭配幼兒園圖畫介紹關子嶺等景點的影音檔。遊客只要到景點以手機掃描二維條碼（QR Code），可方便了解白河蓮花和關子嶺風景區相關資訊，也希望藉此吸引更多遊客造訪。（編輯：陳俊碩）1080512