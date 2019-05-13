想知土地是否為山坡地 新北查詢系統線上揭曉

（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市持續辦理淡水等7個區域山坡地劃出作業，致地籍資料出現地號變動等圖資不符現況情形，農業局設置山坡地查詢系統並於今天上線，開放民眾自行查詢土地是否為山坡地。

農業局表示，新北市從民國100年以來持續辦理淡水新市鎮第一期及第二期、淡水區、三芝區、八里區、石門區、貢寮區等7個區域山坡地劃出作業，使得地籍資料因辦理重測或合併分割等作業造成地號變動情形，原有山坡地範圍圖資已不符現況。

農業局表示，民眾土地若位於山坡地範圍，開發前應先擬具水土保持申請書件並經市府核定後，始得施作。換言之，如果是山坡地範圍內，任何開挖整地等動作都要先做水土保持審查申請，否則就會違法，但如果劃出山坡地範圍內 就無需做水保審查。

農業局表示，為辦理水土保持審查便民服務，農業局1個月前先推出山坡地範圍線上公開查詢測試網頁，民眾可直接使用電腦或手機查詢新北市轄內土地是否座落於山坡地範圍。

農業局表示，經測試後，山坡地線上查詢系統今天正式上線，想知道自己土地是否位於山坡地的民眾可上網查詢，不需到農業局親洽或函詢，約可節省7天以上函詢時間，大幅減少申請人的時間及金錢的浪費。（編輯：李錫璋）1080513