屏科大設紓壓中心 進用視障按摩師

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東科技大學為踐履大學社會責任，率先縣內大學進用視障按摩師，在校內設「教職員工生身心紓壓中心」，增加視障者就業機會。

屏東縣按摩業職業工會理事長徐榮義表示，近年來透過屏東縣政府勞工處宣導，持續開發單位進用視障者及開創多元就業管道，讓學有一技之長視障者可以快速進入職場就業。

徐榮義表示，這次由工會與屏科大共同促成2名視障者在屏科大紓壓中心就業，也期待未來有更多屏東在地企業能一同加入。

屏東縣政府勞工處長林德輝說，企業按摩師最初為針對未足額進用身心障礙者的企業，希望公司在無法釋出合適身心障礙者職缺時，能以聘用一位視障按摩師作為替代方案，以免除繳納差額補助費轉換成員工福利。

林德輝表示，屏東縣企業大多願意提供身障者就業機會，較少有視障按摩師有機會進入企業單位，肯定屏科大僱用視障按摩師的美意。

勞工處表示，除企業進用外，按摩師也可以配合公司活動如家庭日、年節活動、員工回饋、年終尾牙等，安排視障按摩師至公司駐點按摩。（編輯：張芷瑄）1080514