海巡署助二兵圓舊夢 募3000雙鞋送非洲

海巡署發起「舊鞋救命」公益活動，歷時一個月募集約3000雙舊鞋，將送至舊鞋救命協會，以幫助非洲赤貧居民遠離沙蚤的威脅。（海巡署提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年5月16日

（中央社記者黃麗芸台北16日電）為助新進人員林豐和「用鞋助人」舊夢，海巡署發起「舊鞋救命」公益活動，歷時一個月募集約3000雙舊鞋，將送至舊鞋救命協會以持續幫助非洲赤貧居民遠離沙蚤的威脅。

海巡署今天發布新聞稿表示，這次發起「舊鞋救命」活動是緣起於去年招募新進人員輔訪時，發現二兵林豐和在大兵日記中提及，他曾聽聞媒體報導非洲地區居民無鞋可穿，而苦受沙蚤侵蝕雙足，輕則潰爛、重則致命。

來自台中市沙鹿區的林豐和，家中經營鞋鋪，他從小就了解鞋子的被需要性，雖然加入海巡工作可隨時救人救命，但「用鞋助人」的想法卻深植內心。

海巡署說，經相關同仁將林豐和「用鞋助人」想法向警衛隊長趙永豐報告，在獲得隊長支持下，為圓新進海巡員舊夢，便於今年4月12日起開始募集舊鞋活動，結合海巡招募所建立的聯絡平台，透過內外部臉書、通訊軟體和海報等途徑，廣泛宣傳此活動。

活動歷時一個月就募集約3000雙舊鞋，海巡署表示，期間獲得海巡署同仁、海巡之友總會台中分會會長蔡茂林及地方仕紳熱烈響應，同仁也自願將自全台各地募集的愛心舊鞋載運北上集結物資，待檢整完畢後將送往舊鞋救命國際基督關懷協會，再送至非洲幫助當地居民遠離沙蚤威脅。

林豐和興奮表示，「沒想到一個小小的善念，卻能有這麼大的影響力」，證明善念所種下的種籽，無論到何處都能繼續開花結果且芬芳，無論距離多遠，也一樣能夠將愛傳遞。

趙永豐也說，這次「舊鞋救命」活動實現一名新進海巡員的童年時期小小心願，也將大家的愛心傳送到非洲地區，未來將持續配合海巡署招募工作，擴大舊鞋募集活動，將公益善舉溫度傳遞到每個角落。（編輯：張銘坤）1080516