更多編輯台推薦新聞：
美售台亞洲最強中輕型F-16V戰機 6大看點總整理
政治

美售台亞洲最強中輕型F-16V戰機 6大看點總整理

影片／伯明罕田徑鑽石聯賽 鄭兆村奪隊史首面金牌
運動

影片／伯明罕田徑鑽石聯賽 鄭兆村奪隊史首面金牌

700歲冰川死於氣候變遷 冰島立碑紀念
國際

700歲冰川死於氣候變遷 冰島立碑紀念

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

宜蘭鳩之澤溫泉煮蛋區 21日重新啟用

最新更新：2019/05/17 08:29
經過8個月改建，宜蘭太平山國家森林遊樂區的鳩之澤溫泉煮蛋區將於21日重新啟用，改善後的煮蛋槽將由原有的1座增加為2座，可緩減煮蛋區人潮的擁擠程度、增加安全性。（羅東林管處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年5月16日
經過8個月改建，宜蘭太平山國家森林遊樂區的鳩之澤溫泉煮蛋區將於21日重新啟用，改善後的煮蛋槽將由原有的1座增加為2座，可緩減煮蛋區人潮的擁擠程度、增加安全性。（羅東林管處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年5月16日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣16日電）宜蘭太平山國家森林遊樂區的鳩之澤溫泉煮蛋區因設備老舊，去年起整修，經過8個月改建，將在21日重新啟用，相關設備將更便利與安全。

林務局羅東林區管理處今天表示，太平山國家森林遊樂區位在宜蘭縣內，是北台灣面積最大的國家森林遊樂區，海拔介於500到1900多公尺之間，區內據點鳩之澤、中間、太平山莊、翠峰湖等據點及10條自然步道都是民眾選擇親近山林的好去處。

其中，位於海拔520公尺處的鳩之澤一直是民眾喜愛泡湯及煮溫泉蛋的熱門景點，但當地煮蛋槽因使用超過20年，設施老舊且管線常故障。為提升設施安全性及服務品質，羅東林管處於去年9月起整修，日前正式完工。

羅東林管處育樂課長吳思儀受訪時說，改善後的煮蛋槽除將原有的1座增加為2座，可緩減煮蛋區人潮的擁擠程度、增加安全性，周邊也增設公廁、無障礙通道等，增加遊客便利性及遊憩安全。

另外，為了呈現在地生態特色，也在新建的涼亭中融入姑婆芋意象，增加遮雨功能。

吳思儀說，21日上午10時到12時，煮蛋區將舉辦重新啟用典禮，歡迎當日入園遊客共襄盛舉，在2個小時的活動時段內可免費品嘗溫泉蛋，打卡並送限量100份寬尾鳳蝶圖案的手機螢幕擦拭貼。

她表示，鳩之澤的溫泉水質清澈無硫磺味，泉質為弱鹼性，附近還有鳩之澤自然步道，沿途可欣賞中低海拔常綠闊葉林景緻，歡迎遊客前往旅遊。（編輯：黃世雅）1080516

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報