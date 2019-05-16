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小神農華佗營招生 推中藥香包醒腦紓壓

最新更新：2019/05/17 08:29
新北市中醫師公會理事長洪啟超（左3）16日在記者會教導孩童製作香包，可以醒腦通竅不躁動。中央社記者黃旭昇新北攝 108年5月16日
新北市中醫師公會理事長洪啟超（左3）16日在記者會教導孩童製作香包，可以醒腦通竅不躁動。中央社記者黃旭昇新北攝 108年5月16日

（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市政府衛生局今天指出，每年暑期炙手可熱的「小神農華佗探險營」將於6月3日接受報名，今年將安排認識紫雲膏及製作可醒腦通竅的香包，掛床頭或書桌可以紓解身心。

新北市中醫師公會理事長洪啟超在今天招生記者會表示，紫雲膏成分為紫草、當歸、麻油、黃蠟，天然、單純且無毒性；紫雲膏除刀傷、燒傷，也可應用在痔瘡、糖尿病足潰瘍的傷口修補。

洪啟超說，使用薰衣草、玫瑰花、香茅、藿香、紫蘇、薄荷等6種成分製成的香包，有助於學童紓解壓力、安神，可放在書桌或床頭邊。

藥師吳明慧受訪表示，除香包，民眾也可自製防蚊香包，可將丁香、艾葉、白芷、蘇葉、薄荷、石菖蒲、藿香、金銀花、香茅各10公克，混合均勻裝在布包裡，防蚊又可提神。（編輯：戴光育）1080516

新北市中醫師公會理事長洪啟超16日在記者會教導孩童製作香包，並建議民眾挑選薰衣草、玫瑰花、香茅、藿香、紫蘇、薄荷等6種中藥自製，可以提神醒腦。中央社記者黃旭昇新北攝 108年5月16日
新北市中醫師公會理事長洪啟超16日在記者會教導孩童製作香包，並建議民眾挑選薰衣草、玫瑰花、香茅、藿香、紫蘇、薄荷等6種中藥自製，可以提神醒腦。中央社記者黃旭昇新北攝 108年5月16日
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