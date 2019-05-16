竹子湖繡球花季登場 陽明山假日有交管

「2019年竹子湖繡球花季」活動18日起正式登場，台北市警察局交通警察大隊提醒，為因應大量人車潮，陽明山將於例假日及連續假期實施交管，建議民眾多加利用大眾運輸。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年5月16日

（中央社記者黃麗芸台北16日電）「2019年竹子湖繡球花季」活動本週末登場，台北市警察局交通警察大隊提醒，因應大量人車潮，陽明山於5月18、19、25、26及6月1、2、7、8、9日等例假日將實施交管。

交通警察大隊發布新聞稿表示，「2019年竹子湖繡球花季」將於5月18日至6月9日舉行，活動共計23天，為維護陽明山區及周邊道路交通秩序，將加強疏導車流及取締、拖吊違規停車。

此外，5月18、19、25、26及6月1、2、7、8、9日等9天例假日將在上下山管制點實施交通管制措施，且將視陽明山區交通狀況機動調整管制時間及範圍。

首先，上山管制點為「仰德大道與至誠路口」及「至善路2段1巷口」，管制時間為上午8時至下午3時，但持通行證的自小客（貨）車除外。

其次，下山管制點為「陽明路與中橫街口」及「格致路與凱旋路口」，管制時間為下午2時至晚間6時。

另，配合繡球花田位置，例假日每天上午9時至晚間6時，竹子湖湖田橋往西經海芋大道至往中正山的岔路口也有道路管制，且彈性實施順時鐘單行管制；湖田橋往東為雙向通行，雙向通行路段路邊全線畫設紅線。

交通警察大隊提醒，因陽明山上停車空間有限，請上山賞花民眾儘量搭乘大眾運輸系統；也請駕駛人提前改道行駛或利用替代道路下山，共同維護交通安全與順暢。（編輯：張銘坤）1080516