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北市自來水園區水鄉庭園 17日開放

最新更新：2019/05/17 08:28
台北自來水事業處16日發布新聞稿表示，自來水園區內「水鄉庭園」戲水區將於17日起正式開放，戲水區由公館淨水場直接供水，開放期間專人定時檢測水質，確保安全衛生，歡迎親子前往遊玩消暑。（北水處提供）中央社記者劉建邦傳真 108年5月16日
台北自來水事業處16日發布新聞稿表示，自來水園區內「水鄉庭園」戲水區將於17日起正式開放，戲水區由公館淨水場直接供水，開放期間專人定時檢測水質，確保安全衛生，歡迎親子前往遊玩消暑。（北水處提供）中央社記者劉建邦傳真 108年5月16日

（中央社記者劉建邦台北16日電）夏日玩水好去處，台北自來水事業處今天說，自來水園區內的「水鄉庭園」戲水區，17日正式開放，戲水區是由公館淨水場直接供水，開放期間有專人定時檢測水質，確保安全衛生。

北水處發布新聞稿表示，位於思源街的自來水園區入口處「水鄉庭園」，是每年夏天許多民眾戲水樂園，園內以仿輸配管材設置，組合在水池上的遊樂設施，噴出陣陣水柱，並不時灑下水瀑，讓空氣瀰漫清涼水氣，頓時消去逼人暑氣。

「水鄉庭園」戲水區將從5月17日起正式開放，內面有兒童溜滑梯、滑水道等遊戲設施，水深約40至50公分，同時設有救生員及水巡助理，很適合學齡孩童戲水。

北水處說，戲水區是由公館淨水場直接供水，開放期間專人定時檢測水質，確保安全衛生與戲水品質，除前往自來水園區消暑外，還可以規劃小觀音山自然生態健行，以及參觀自來水博物館古蹟，遊山玩水一票到底。

北水處表示，從5月起，憑自來水園區票根至洛德城堡公館運動中心購買水上樂園成人票、學生票或兒童票，還可折抵新台幣50元。水園區詳細票價及營業時間，可參考自來水園區網站。（編輯：張銘坤）1080516

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