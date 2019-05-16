助台商回流找土地 侯友宜：建立產業專區

新北市長侯友宜（右2）16日出席IKEA宜家家居新店店開幕典禮，他表示，新北市以「利民、便民、愛民」的「三民主義」精神，除將工業區立體化也建立產業專區，歡迎台商回流。（新北市府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年5月16日

（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市長侯友宜今天表示，台商回流台灣最重要解決的是土地取得不易，新北市以「利民、便民、愛民」的「三民主義」精神，除將工業區立體化也建立產業專區，歡迎台商回流。

IKEA宜家家居新北市新店店今天開幕，市長侯友宜前往參加典禮，記者詢問他，很多台商有意要回流台灣，新北市府是否擬定協助回流的計畫，或哪些地區提供台商作為廠辦誘因。

侯友宜說，台商要回流台灣，政府要協助解決缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才「五缺」的問題，最重要就是土地取得不容易。

他說，新北市府調整輔導產業的步伐，除把工業區立體化外，同時將八里、林口、新莊的土地變成產業專區，以熱忱雙手歡迎台商回流。

侯友宜說，新北市以利民、便民、愛民的「三民主義」的精神與角度，歡迎台商回流到新北市，市府站在台商的角度，協助排除投資障礙，解決台商面臨的困境與問題。

市府經濟發展局表示，目前八里台北港特定區仍有現成的土地正招商標售，受美中貿易戰影響，回台廠商尋地迫切，新北市決定轉變策略，將娛樂專用區變更為「產業專用區」，可提供新創、生技、製造、物流業者使用。

經發局說，新北知識產業園區位於五股工業區與副都心重劃區間，原規劃為大新莊地區成為新北市數位匯流知識產業核心。因應台商回流，將變更部分都市計畫讓一些回流台商的製造業也可以進駐。

經發局表示，「林口工一工業區」有大面積工業區土地低度利用及閒置，目前正在市地重劃。

市府地政局表示，因應地區產業發展需求，解決土地閒置與臨時工廠的現況，以市地重劃方式整體開發，以活化閒置土地及帶動周邊發展與串聯產業軸線。未來引入商業、文創及醫療養生美容生活服務機能，提供產專發展的機能平台。

經發局表示，在「招商一條龍」服務上，市府已建置「新北投資服務快捷中心」，提供企業臨時機動辦公空間、專業經理人投資流程諮詢、一站式網路查詢服務，作為跨局處服務空間，讓投資更快速便捷。（編輯：張銘坤）1080516