金門和平海報獎徵件開跑 歡迎全球設計高手參賽

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）今年是古寧頭戰役70週年，金門縣文化局今天表示，2019金門國際和平海報獎徵件活動開跑，主題「金門=和平」，參賽者國籍不限，6月30日截止報名，歡迎全球設計高手參賽。

1949年中共解放軍進犯金門，在島上戰鬥三晝夜，全軍覆沒，國軍稱此役為「古寧頭大捷」。這場戰役不但保住金門，更奠定台灣地區日後繁榮發展的基礎。

金門縣文化局2018年首度辦理「金門國際和平海報獎」，獲得海內外相當大迴響，有包括以色列在內的十多個國家地區、1000多件優秀作品參賽。文化局長許正芳表示，今年適逢古寧頭戰役70週年，再次舉辦和平海報獎，凸顯和平的重要。

許正芳表示，凡是以「金門=和平」為主題的海報創作都可參賽，歡迎對設計有興趣的個人、公司或組織團體都歡迎投稿參賽，沒有國籍限制。他歡迎全球設計高手共同發揮創意，角逐總獎金新台幣65萬元。

文化局指出，參賽作品數量不限，單一作品或系列作品皆可，創作年分不設限，每個系列作品以4張為限。請提交參賽者資料、作品圖檔與著作授權同意書檔案，不需另外投遞紙本作品及光碟檔，所有參賽作品由執行單位統一列印評選。

2019國際和平海報獎，金獎2名各得10萬元、銀獎3名各得6萬元、銅獎5名各得3萬元；優選7名、評審特別獎5名，各頒發一萬元。此外，還有入圍獎數名，得主可獲獎狀一紙。

文化局表示，得獎名單8月初公布，獲獎作品8月到9月在台灣北中南巡迴展。金、銀、銅獎得主將受邀出席8月台北記者會及10月金門展覽開幕會。

徵件採線上報名方式，網址：https://quemoypeaceposter.com/，台北時間6月30日截止。（編輯：陳俊碩）1080517