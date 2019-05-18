家境清寒差點送養 烏涵如樂觀進取獲總統教育獎

（中央社記者王朝鈺基隆市18日電）基隆市八斗高中國中部烏涵如出生時家中經濟拮据，長輩一度想將她送養，面對逆境，烏涵如樂觀進取，品學兼優、熱心助人，還帶領排球隊屢創佳績，榮獲「總統教育獎」肯定。

基隆市政府教育處表示，有阿美族血統的15歲女學生烏涵如出生在低收家庭，家中經濟十分拮据，某天，她無意中聽到一段往事，因家裡無力負擔，長輩們決定把她送給雜貨店的老闆娘當女兒，但在媽媽堅持下才得以在自己的家中成長。

烏涵如說：「當下聽到時，就像一把劍插入我的心中般悲痛欲絕，但是現在的我，很慶幸是這個家庭的一員。我們雖然窮困，但我不怨恨，是爸媽的愛和溫暖造就了現在的我。」

因為家境不好，烏涵如的哥哥和姊姊很早就輟學工作，但她把學校當成第2個家，是展現自我的園地，常常擔任小老師工作，協助同學解決各種學習上的疑難雜症。

烏涵如不僅在校成績優異，身為學校排球隊長的她，曾帶領校隊奪得佳績，代表基隆參加全國賽，她並傳授經驗給隊友。

她說：「面對撞不破的高牆時，只要心念一轉，高牆背後可能是開闊的天空。」未來希望成為一名令父母驕傲的排球國手，除能改善家裡經濟狀況外，也能傳承熱愛的排球運動。（編輯：張銘坤）1080518