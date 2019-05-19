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新北YouBike傷害險8成未投保 交通局籲快登錄

最新更新：2019/05/19 17:46
新北市公共自行車（YouBike）上線營運數共1萬6418輛，每天使用人次約有9萬人，然而仍有約8成會員尚未完成YouBike傷害險投保，新北市交通局呼籲民眾盡快上網登錄。（新北市交通局提供）中央社記者葉臻傳真　108年5月19日
新北市公共自行車（YouBike）上線營運數共1萬6418輛，每天使用人次約有9萬人，然而仍有約8成會員尚未完成YouBike傷害險投保，新北市交通局呼籲民眾盡快上網登錄。（新北市交通局提供）中央社記者葉臻傳真　108年5月19日

（中央社記者葉臻新北19日電）新北市公共自行車（YouBike）上線營運數共1萬6418輛，每天約有9萬人次使用，然而仍有8成會員尚未完成YouBike傷害險投保，新北市政府交通局呼籲民眾盡快上網登錄。

新北市交通局指出，新北市公共自行車YouBike全市共有540場站，每天使用人次突破9萬，且逐漸增加中，然而自去年起實施YouBike傷害險後，在新北、台北、桃園等3市共112萬會員中，仍有約8成的人沒有完成投保。

交通局表示，民眾可在場站自動服務機登錄投保傷害險，或是在YouBike官網登錄個人資料完成投保程序，每一張票卡僅能登記一名被保險人，若登載的資料與發生事故傷者資料不同則無法獲得理賠。

交通局指出，投保民眾在使用本人註冊的會員卡片租借YouBike時，即可享有傷害險保障，保費由新北市政府支應，騎乘時須使用本人登錄的卡片，才可享有保險權益，若騎乘時不幸發生意外造成死亡或殘廢失能，保險理賠最高新台幣100萬元，住院醫療日額最高1000元。

交通局強調，傷害險屬於人身保險，依保險法規定必須採實名制，並由保險人同意，會員須完成登錄才有保障，呼籲民眾盡快上網登錄，保障騎乘權益。（編輯：李錫璋）1080519

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