機場捷運A8站前積水 車流緩慢交通受影響

受大雨影響，桃園市警局龜山分局20日表示，機場捷運A8站前的文化一路及復興一路口，目前積水約10公分，車流緩慢，周邊交通也因此受影響。（桃園市警局龜山分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年5月20日

（中央社記者吳睿騏桃園20日電）受到大雨影響，桃園市一早開始就下起大雨，雨勢到了中午逐漸轉強，其中龜山區的機場捷運A8站周邊路段，以及興業街，也都出現了積水的狀況，還有車輛受大雨影響而拋錨。

桃園市警局龜山分局表示，在機場捷運A8站前的文化一路及復興一路口，受到大雨的影響，目前積水約10公分，車流緩慢，周邊交通也因此受影響，所幸A8站為高架式站體，因此沒有受到淹水的影響，分局也已經派遣警力前往協助疏導中。

另外在龜山區興業街，目前的淹水狀況約20公分，大林派出所員警已經先用交通錐封閉，並派員協助疏導管制中，受到大雨影響，有部分車輛拋錨故障，指揮交通的警員也協助故障車輛推往安全處等待拖吊車移置。

根據桃園市政府的統計，大園區、蘆竹區及龜山區淹水已經達到一級警戒，在警戒區路段有多處積水及淹水情況，請民眾出入交通要多加留意。（編輯：吳佳穎）1080520