嘉義縣瓜果發表會 哈密瓜命名嘉義極光

（中央社記者江俊亮嘉義縣20日電）嘉義縣政府今天與種苗公司合作發表5種洋香瓜、1種哈蜜瓜新品種，其中，哈密瓜新品種「卡蜜拉」，由縣長翁章梁命名「嘉義極光」（AURORA MELON），將申請註冊商標行銷。

縣府與農友種苗公司在嘉義縣創新學院餐廳舉辦新品種優質瓜果發表會，共發表「蘭香」、「橘后」、「閨秀」、「翠妞」、「天蜜」等5種新品種洋香瓜，還有種苗公司命名的哈蜜瓜新品種「卡蜜拉」。

農友種苗公司總經理宋雲宏說，農友公司費時10年育成哈密瓜新品種「卡蜜拉」，適合播種期8月至9月，播種至採收約75到90天，開花至採收約40到45天，成熟果重1.6至2.2公斤，糖度14到18度。

宋雲宏指「卡蜜拉」適合溫室栽植，以一株一果吊瓜式栽培。有別於一般哈密瓜，「卡蜜拉」口感爽脆細嫩，果皮薄，靠近果皮部分綠色漸層果肉也具甜味，可食用部分較多。

翁章梁說，「卡蜜拉」目前只有水上鄉、太保市各栽植一公頃，市場供不應求。新品種哈密瓜在國外被稱為「歐若拉」（AURORA，中譯：極光），因此縣府將以「嘉義極光」（AURORA MELON）申請註冊商標行銷。

疊溪果菜生產合作社經理邱宗毅當場與翁章梁簽下100噸訂單，表示將外銷「嘉義極光」至東南亞國家。

翁章梁指出，「嘉義極光」優點在脆度及甜度，果實也耐儲運，希望透過多品項開發推薦，邀請通路商與農業生產者結合，讓設施農業更穩健發展。（編輯：翁翠萍）1080520