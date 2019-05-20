中市便當店傳食物中毒 市府要求業者暫停供餐

台中市食品藥物安全處陸續接獲各醫院通報疑似食物中毒案件，初步調查疑似食物中毒民眾126人曾食用西區青鳥屋便當，食安處已派員前往稽查，要求業者停止供餐並採樣送驗。（翻攝畫面）中央社記者趙麗妍傳真 108年5月20日

（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市食安處陸續接獲各醫院通報疑似食物中毒案件，初步調查疑似食物中毒民眾126人曾食用西區青鳥屋便當，現場稽查發現餐區多處不潔，已要求業者停止供餐並採樣送檢。

台中市政府食品藥物安全處今天表示，便當業者18日供應某教會60個晚餐便當，53人發病，也供應南部校外教學團體154個午餐便當，48人發病，其他零星個案約25人，截至今天中午，共計126人發病。

食安處前往便當業者供膳處進行稽查，發現多個缺失，包含天花板有孔洞、排風扇及油炸爐髒污、出餐區保溫箱底層不潔，從業人員未辦理健康檢查等缺失。

食安處並採集患者8人、環境檢體5件、食餘檢體1件，分別送驗中，檢驗結果最快兩周後出爐。

食安處指出，依食安衛法第41條規定，要求業者暫停供應餐食，待確實改善衛生不符規定事項，並經食安處複查合格始得恢復作業。（編輯：翁翠萍）1080520