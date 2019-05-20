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Snoopy城市探險暑期登場 亞洲首站高雄

最新更新：2019/05/22 08:05
高雄市長韓國瑜（右）20日出席「人類登月50週年紀念月－Snoopy高雄城市探險」記者會，為7月1日將登場的活動暖場。中央社記者程啟峰高雄攝　108年5月20日
高雄市長韓國瑜（右）20日出席「人類登月50週年紀念月－Snoopy高雄城市探險」記者會，為7月1日將登場的活動暖場。中央社記者程啟峰高雄攝　108年5月20日

（中央社記者程啟峰高20日電）「Snoopy高雄城市探險活動」7、8月將於高雄登場，高雄市長韓國瑜今天出席活動記者會，感謝主辦單位選擇高雄作為這項活動亞洲首站，期待屆時大小朋友都能同樂。

韓國瑜下午在高雄市漢來飯店出席活動記者會指出，這項活動7至8月將於高雄登場，主辦單位傑迪斯整合行銷公司選擇高雄作為亞洲首站，代表對台灣、高雄的肯定，期待屆時大小朋友都能同樂。

主辦單位指出，「人類登陸月球50週年」紀念月「Snoopy高雄城市探險」活動將於7月1日至8月31日在高雄登場，另在7月20日阿姆斯壯登月50週年當天，將擴大舉辦城市探險活動。

活動將搭配特製Snoopy探險卡，一卡暢遊各大商圈、景點、活動合作單位國揚集團旗下品牌，並享捷運、輕軌、公車、旗津輪船優惠，遊客也會遊歷活動獨有的Snoopy與太空元素的裝置布景指定點。（編輯：翁翠萍）1080520

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