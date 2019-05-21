弱勢家庭沒廁所熱水 善心團體助渡難關

新北市金山區豐漁里一戶弱勢家庭，住在屋齡50年的老房子，除因年久失修外觀老舊，屋內空間更是狹小沒有廁所、熱水，所幸透過慈善團體協助，徹底改善住屋環境。（金山區公所提供） 中央社記者葉臻傳真 108年5月21日

（中央社記者葉臻新北21日電）金山區一戶弱勢家庭，一家4口住在連廁所、熱水都沒有的老屋，靠父親打零工和政府補助維生，母親則患重病，金山區公所與里長媒合善心團體，替他們修繕房屋，幫助渡過難關。

金山區公所區長陳國欽表示，該戶人家住在豐漁里，是長期列冊的低收入戶，除了每個月新台幣1萬3886元政府補助金，生計全靠51歲潘姓男子打零工為生，35歲的潘妻則是陸籍配偶，不但有淋巴腺癌病史，還患有先天性糖尿病，2人育有就讀國小的7歲兒子和讀國中的13歲女兒。

豐漁里里長許吉興表示，潘男一家人住在屋齡50年的老房子，不但年久失修外觀老舊，屋內空間狹小，連廁所、熱水設備都沒有，如廁只能使用簡易式便盆，洗澡也只能到附近公共浴室。

今年2月間潘妻因病住院開刀，潘男為了照顧病妻無法外出工作，全家生活陷入困境，許吉興多次到府關懷，並與金山區公所協助轉介慈音寺、慈護宮、金寶山等慈善單位給予經濟上急難救助。

金山區公所也媒合台大醫院金山分院捐贈助行器輔具，協助潘妻進行術後醫療復健，公益團體愛心義築小團也號召義工，在4月間替潘家老屋進行修繕工程，不但重建廚房，還打造嶄新的廁所。

金山區公所表示，潘家在面臨家庭經濟困境時，仍擔負起照顧年幼子女的責任，不失正常家庭功能，實為可貴，期盼能有更多慈善團體及善心人士關懷，協助潘家走出困境。（編輯：李錫璋）1080521