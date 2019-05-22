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中醫大新竹附醫 社區健檢25日開跑

最新更新：2019/05/22 11:19

（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣政府衛生局與中國醫藥大學新竹附設醫院共同舉辦整合性篩檢活動，從25日起免費為社區民眾健康檢查。院長陳自諒今天受訪表示，透過篩檢發現身體，能早期治療保障健康。

陳自諒表示，篩檢活動共有5場，在關西鎮、竹北市和新埔鎮，內容包含癌症篩檢與慢性病篩檢，藉由成人健康篩檢，找出慢性病與癌症的高危險群民眾，並傳遞健康相關知識，達到早期預防目的。

中醫大新竹附醫家醫科主任胡松林表示，整合性健康篩檢活動，著重於老人服務與疾病預防，檢測項目包含測量身高、體重、視力、血液和尿液檢查，也會檢查肝腎功能、飯前血糖、心血管疾病危險因子、肝炎檢查、口腔黏膜篩檢等。

他說，整合性篩檢活動首場將在5月25日於關西衛生所，接著6月15日將在關西太元宮、6月29日在竹北崇義里集會所、7月27日是新埔鎮鹿鳴里民集會所，最後一場8月3日在新埔鎮四座里活動中心，時間皆為上午8時至10時。

胡松林表示，免費檢查對象有5大族群，皆需設籍在新竹縣。年滿65歲以上長者，每年一次免費。40歲以上未滿65歲每3年一次免費。滿45歲以上終生可檢查B、C肝炎抗體檢測一次免費。罹患小兒麻痺且年齡在35歲以上者、以及55歲以上的原住民免費。（編輯：張芷瑄）1080522

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