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台電布局智慧電網 將建全台最大單一太陽光電場

最新更新：2019/05/22 16:06
台電布局智慧電網，將在台南七股投資近新台幣75億元，建置全台最大的單一太陽光電場。圖為台南樹谷園區的水面型太陽光電場。（台電提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年5月22日
台電布局智慧電網，將在台南七股投資近新台幣75億元，建置全台最大的單一太陽光電場。圖為台南樹谷園區的水面型太陽光電場。（台電提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年5月22日

（中央社記者張榮祥台南22日電）台電布局智慧電網，台電台南區處處長許墩貴今天表示，台電將在台南七股投資近新台幣75億元，建置全台最大的單一太陽光電場。

許墩貴指出，台南市是全國綠能屋頂示範縣市，以「民眾零出資、政府零補助」的方式推動「綠能屋頂全民參與」計畫，已完成2個區域營運商的遴選，新市區、中西區、北區、東區、南區、安南區、安平區等地區總計容量達1.4萬瓩的太陽光電設置案剛決標。

他表示，台電將在七股鹽田地區投資74億元，建置發電容量15萬瓩的光電發電系統，此案將成為全台最大的單一太陽光電場。

他說，目前台電台南區處共有430條自動化饋線，預定114年完成630條的100%饋線自動化目標。未來配電系統將朝向分散式電源的智慧調度，迅速達成電網的供需平衡，智慧電網預定113年開始走向廣泛運用。

許墩貴表示，台南市的再生能源併網容量已逾51.2萬瓩，高居全國之冠，經濟部「5+2產業創新計畫」最重要的智慧綠能科學城也落腳台南沙崙；面對能源供應、效率應用及調度等多元挑戰，台電以智慧電網布局未來，從創能、儲能、節能及系統整合等四大層面全面強化電網體質，力求能源轉型的目標。（編輯：吳佳穎）1080522

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