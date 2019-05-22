老糖廠煙囪當背景 十鼓推囪擊音樂祭

台南十鼓仁糖文創園區暑假期間將推出為期3週的「囪擊音樂祭」，主場地為園區內的齒輪舞台，以老糖廠大煙囪為背景，帶來樂迷與眾不同的視覺、聽覺享受。中央社記者楊思瑞攝 108年5月22日

（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南十鼓仁糖文創園區將於暑假期間推出為期3週的2019囪擊音樂季，開放園區內的齒輪舞台供樂團免費申請演出，並祭出高額獎金辦理原創樂團選拔大賽，盼使老糖廠有不同生命力。

十鼓文創副總經理楊有文今天在活動宣傳記者會受訪時表示，十鼓文創進駐百年老糖廠後，一直對活化百年工業遺產不斷努力。今年首次選在暑假期間舉辦音樂祭，將搖滾、流行、樂團等元素引進園區，從7月20日到8月11日長達3週，並邀請台南在地學校的音樂相關系所參與各項工作。

楊有文表示，囪擊音樂祭中的原創樂團選拔大賽祭出新台幣100萬元總獎金，供國內外樂團以原創音樂參賽。報名日期至6月16日截止，至今已有21隊報名。參賽樂團經線上初選及複賽，最後選出10隊進入8月10日的決賽。冠軍可獨得新台幣50萬元獎金，並在8月11日的音樂祭閉幕式擔任開場演出。

他說，音樂祭的表演主場地為園區內的齒輪舞台，以老糖廠大煙囪為背景，結合樂團演出，帶來與眾不同的視覺感受。音樂祭期間特別開放平常日晚間時段，每天由一個樂團免費申請在齒輪舞台演出，鼓勵朝夢想努力的音樂團體。

楊有文指出，音樂祭期間的4個週末安排有「囪擊講座」，將十鼓擊樂團及園區的音樂故事與樂迷分享，感受此次音樂祭的不同內涵。（編輯：吳佳穎）1080522