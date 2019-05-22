打擊老花惡視力 新北免費敬老配鏡推廣宜蘭

前新北市長朱立倫（左）22日與中華民國驗光師公會全國聯合會執行長黃群宸（右）等人對談，朱立倫說，推動敬老眼鏡就是庶民經濟，除發揮社會愛心也可讓庶民經濟興隆。中央社記者黃旭昇新北攝 108年5月22日

（中央社記者黃旭昇新北22日電）前新北市長朱立倫今天參訪敬老眼鏡行並座談，他欣慰為長者免費配老花眼鏡政策將推廣到宜蘭縣等地。朱立倫說，推動敬老眼鏡就是庶民經濟，除發揮社會愛心也可讓庶民經濟興隆。

前新北市長朱立倫今天上午在銀光未來創新協會理事長許育寧陪同下，前往中和區「尖端視光眼鏡敬老眼鏡行」，瞭解新北與各縣市推動敬老眼鏡政策的狀況。

新北市府利用無名氏所捐贈的善款，免費送長者老花眼鏡。「新北敬老眼鏡行」有275家，只要設籍新北年滿65歲以上長輩，都可驗光配鏡。

朱立倫受訪表示，這項全台首創的政策推行以來，沒有花費公務預算，已造福超過12萬名長者，今年還會有超過4萬名長者受惠，並藉由配眼鏡過程及早發現長輩眼睛是否患白內障或視網膜病變。

朱立倫與中華民國驗光師公會全國聯合會理事長張彼得、執行長黃群宸，新北市驗光生公會理事長邱建誠等人對談，盼望未來將「新北經驗」推廣至各縣市，可以改變台灣。

銀光未來創新協會媒合無名氏的善款，繼續在台灣的偏鄉縣推動敬老眼鏡，讓長輩不再視茫茫。

宜蘭縣驗光師公會理事長郭威辰接受中央社訪問時表示，他今天與張彼得、宜蘭縣長林姿妙一起開會，宜蘭縣有無名氏的善款資源幫助，也將推動銀髮長者免費配老花眼鏡，以守護長輩的靈魂之窗健康。

張彼得說，除宜蘭縣以外，雲林縣與台東縣也持續促成「敬老眼鏡行」。因善款負擔眼鏡費用一半，眼鏡行負擔一半老花眼鏡費用，各縣市的眼鏡行要有投入公益服務的意願，才是成功關鍵。

受訪時，朱立倫說，鴻海董事長郭台銘是大企業家，有些基層事務或細節不一定瞭解，他很樂意分享政策如何從無到有，一起分享推動庶民經濟的作法。

他說，擔任16年地方首長，從賣水蜜桃、萬里蟹、公幼公托、新北歡樂耶誕城與幸福保衛站等政策，都是實做的政策；敬老眼鏡一方面發揮社會愛心，一方面也可讓庶民經濟興隆。（編輯：李錫璋）1080522