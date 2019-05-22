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山永遠都在 屏東林管處籲汛期登山先查詢

最新更新：2019/05/22 16:06
汛期已到，氣候不穩定，林務局屏東林區管理處22日呼籲登山客，上山前先了解訊息。譬如高雄市的藤枝國家森林遊樂區聯外道路遇雨易發生落石，只要有豪雨特報，林管處將休園。（屏東林管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年5月22日
汛期已到，氣候不穩定，林務局屏東林區管理處22日呼籲登山客，上山前先了解訊息。譬如高雄市的藤枝國家森林遊樂區聯外道路遇雨易發生落石，只要有豪雨特報，林管處將休園。（屏東林管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年5月22日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）汛期已到，氣候不穩定，林務局屏東林區管理處呼今天籲登山客，「山永遠都在」，不必急於上山，這段時間上山前，請先上「台灣山林悠遊網」了解最新狀況，以免白跑一趟。

林管處舉例說，北大武山在20日驟雨中封閉到24日才開放；另高雄市的藤枝國家森林遊樂區聯外道路遇雨容易落石，如中央氣象局發布豪雨特報範圍包含高雄市桃源區，隨時會公布休園，請民眾在上山前注意訊息。

屏東林管處表示，中央氣象局近日陸續發布豪雨特報，屏東林管處所屬國家森林遊樂區如屏東縣的北大武山、浸水營古道、墾丁及雙流國家森林遊樂區及高雄市藤枝國家森林遊樂區，都將視氣候因素、園區及聯外道路狀況開園或休園。

林管處表示，北大武山和藤枝國家森林遊樂區，如遇休園，原預約資格不予保留，民眾行前可先至台灣山林悠遊網查詢最新訊息，以免白跑。（編輯：翁翠萍）1080522

汛期已到，氣候不穩定，林務局屏東林區管理處表示，這段時間上山前，民眾可先上「台灣山林悠遊網」了解最新狀況，以免白跑一趟。（屏東林管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年5月22日
汛期已到，氣候不穩定，林務局屏東林區管理處表示，這段時間上山前，民眾可先上「台灣山林悠遊網」了解最新狀況，以免白跑一趟。（屏東林管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年5月22日
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