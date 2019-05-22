感恩接送長輩情 捐贈澎湖復康巴士

澎湖鄉親胡志郎及家中親屬等多人22日聯合捐贈一輛復康巴士給澎湖縣府，由縣長賴峰偉（左）代表接受，並向他們表達感謝。（澎湖縣政府提供）中央社 108年5月22日

（中央社澎湖縣22日電）澎湖旅外鄉親黃朝陽、胡艷秋夫婦與胡志郎等姻親，今天聯合捐贈復康巴士給澎湖，由縣長賴峰偉接受，除回贈感謝狀外，並對黃、胡一家人的善心，表達感謝。

黃朝陽、胡艷秋夫婦與妻舅胡志郎等人，因長輩10餘年前，在家中意外從椅子摔落，臥病在床長達10餘年直至前年過世，生前看病時，往往仰賴復康巴士接送，感念長輩受到恩情，因而許願，在高雄經營事業有成，一定回饋社會，自105年起，先後捐贈6部復康巴士給澎湖、雲林和高雄等3縣市各2部，未來有能力時，還會持續捐贈行善。

賴峰偉指出，澎湖縣財政困窘，現有的15部復康巴士，每月服務量超過3000人次，由於部份已屆汰換，縣府除積極爭取中央公益彩券回饋金專案補助外，更仰賴民間資源的捐贈挹注。（編輯：陳清芳）1080522