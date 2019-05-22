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愛老人運動會 台電攜手華山號召企業投入

最新更新：2019/05/23 08:30
華山基金會將於6月15日在南屯區春安國小舉辦第七屆「愛老人運動會」，台電台中區處與華山基金會22日舉辦宣誓記者會，號召企業團體一起投入愛老人行列。（台電台中區處提供）中央社記者郝雪卿傳真　108年5月22日
華山基金會將於6月15日在南屯區春安國小舉辦第七屆「愛老人運動會」，台電台中區處與華山基金會22日舉辦宣誓記者會，號召企業團體一起投入愛老人行列。（台電台中區處提供）中央社記者郝雪卿傳真　108年5月22日

（中央社記者郝雪卿台中22日電）台灣電力公司台中區營業處今天與華山基金會台中A區合辦「愛老人運動會」宣誓記者會，希望號召更多在地企業團體投入愛老人行列，一起支持這項運動會的舉行。

華山基金會將於6月15日在南屯區春安國小舉辦第七屆「愛老人運動會」，鼓勵長輩動起來，台電公司今年首度響應，除贊助活動經費新台幣3萬元，運動會當天更將號召員工30人擔任運動會志工與長輩同樂。

台電台中區營業處長郭芳楠今天率領台電志工及10位長輩身著不同款式運動服裝及裝備，以運動員姿態出席活動宣誓記者會，為愛老人運動會暖身，並由曾經任職台電退休的詹阿公，帶領在場運動員宣誓。

郭芳楠表示，台電公司對於推動國內體育活動、培植國內體壇人才不遺餘力，每年都會舉辦國中、小學童的球類夏令營，這次能與華山基金會一同舉辦愛老人運動會，也讓台電的體育活動有了新的嘗試。

郭芳楠指出，隨著高齡化社會來臨，失能、失智長輩快速增加，深入社區關懷獨老，也是台電志工現階段想要做的事，台電公司希望秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，善盡企業社會責任。

郭芳楠說，這次與華山基金會共同舉辦運動會，希望能拋磚引玉，邀請在地企業、團體一同組隊參與或支持，讓不同背景的世代都能藉由運動會擦出不一樣的火花，更讓長輩們能享有人老心不老的樂齡生活。（編輯：翁翠萍）1080522

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